Фотоархив: гимназия для гениев

Есть на Пречистенке дом 32, построенный в 1841 году и известный тем, что в нем находилась гимназия Поливанова.

Лев Иванович Поливанов был недоволен системой образования в России и решил открыть в 1868 году собственное учебное заведение. Обучение в гимназии было платным — 250 рублей в год, но многим ученикам из дворянских семей нужно было доплачивать еще 500 за проживание. Учились в гимназии 9 лет. Качество образования было настолько высоко, что в 1875 году выпускникам выдавался аттестат государственных школ.

Фото 1904 года Фото: Архив

Здание выглядит неплохо. Сама гимназия находилась на втором этаже, всевозможны епристройки к ней сохранились. Как сказал ВМ потомственный московский скульптор Денис Петров, не менее фасада дома интересен двор:

— У меня и многих других художников в этом дворе находится мастерская. Благодаря продуманной программе «Моя улица» двор серьезно, но бережно реконструировали, — говорит Денис Петров. В Поливановской гимназии учились известные писатели, философы и поэты: Валерий Брюсов, Андрей Белый (посвятивший гимназии главу воспоминаний), Максимилиан Волошин, художник Александр Головин, чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Сюда же отдал учиться своих сыновей и Лев Толстой. Говорили, что он приходил в гимназию и спорил в коридорах с преподавателями о русской словесности.

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