Фотоархив: вдовий дом в прошлом и настоящем

На Баррикадной улице есть очень интересный дом — красивый, с мощными колоннами. Это так называемый Вдовий дом.

Иначе говоря, это дом призрения для вдов военных, прослуживших на «государевой службе» более 10 лет. Открыто государственное заведение для вдов было в 1803 году, а построено — в 1775-м.

До открытия в нем благотворительного государственного учреждения усадьба принадлежала Апраксиным, затем — генералу Глебову. После его кончины наследники Глебовых продают дом, и он переходит в казну. С 1790-х годов он занят разными учреждениями и перестраивается под их нужды: сначала занят Главной аптекой, потом Александровским мещанским институтом, затем в 1803 году этот дом решили отдать Благотворительному ведомству императрицы Марии под богадельню для вдов и сирот военных и чиновников — отсюда его название «Вдовий дом». Вокруг здания возводится красивая ограда, на воротах которой был герб Ведомства императрицы Марии с фигурами пеликанов, кормящих птенцов из собственного зоба, — символ милосердия.

Фото 1775 года Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Во время войны 1812 года здание было частично разрушено, но снова восстановлено. Большая часть вдов (470 человек) получали пенсию, а 60 посвятили себя уходу за больными, то есть составляли разряд «сердобольных вдов». Так что в этом доме начала историю новая профессия — медицинская сестра, или сестра милосердия. После революции 1917 года заведение было закрыто, и дом передали комиссариату здравоохранения. Сейчас в доме находится Институт усовершенствования врачей. Вдовий дом уцелел в годы перепланировок улиц, может быть, за счет того, что рядом с ним происходили революционные события 1905–1907 годов.

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