Фотоархив: манеж стал таким, как прежде

Здание Манежа в Москве было возведено по личному приказу императора Александра I в честь пятилетия победы над Наполеоном — в 1817 году. Император регулярно устраивал военные парады и смотры. Здание было предназначено для строевой подготовки войск численностью до двух тысяч человек.

Работа над Манежем была поручена архитектору Августину Бетанкуру. Он спроектировал огромное здание, где бы мог свободно маневрировать конный полк. Уникальная конструкция стропил и 30 деревянных ферм позволила сделать помещение 45 метров шириной без внутренних опор, с поддержкой только за счет стен. Иностранные инженеры специально приезжали в Москву, чтобы познакомиться с необычной системой перекрытий Манежа.

Фото 1894 года Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Строил его российский инженер французского происхождения Лев Карбонье. Он постарался на славу: по тем временам здание было передовым. Тем не менее изъяны обнаружились — через некоторое время несколько деревянных балок треснули, и уже в 1824 году здание пришлось ремонтировать.

Манеж обрел новый потолок и лепнину в подражание античному стилю — утилитарное здание Карбонье облагородил сам Осип Бове.

В Манеже проводили спектакли, выставки. Культурная жизнь его оборвалась в 1917-м. После революции здесь устроили казарму, затем — гараж для правительственных автомобилей. Вновь выставочным залом он стал только в 1957-м, к Фестивалю молодежи и студентов.

В 2004 году Манеж сгорел: полностью выгорели все несущие балки, которые пощадила даже фугасная бомба, попавшая в крышу в начале войны. Здание восстановили в первоначальном виде — без лепных потолков, но с большим подвальным этажом и двумя эскалаторами.

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