Фотоархив: ворота отмечают юбилей

Открытие Триумфальных ворот состоялось в 1834 году. Сооруженные из камня, с чугунными колоннами и скульптурами, в этом году они отмечают 185 лет.

В 1826 году царь Николай I пожелал, чтобы в Москве были Триумфальные ворота. Архитектор Осип Бове подготовил проект, и в 1829 году был заложен первый камень на Тверской заставе. Строили пять лет. В истории Москвы ворота отметились тем, что сквозь них был проложен первый в городе маршрут электрического трамвая. В 1936 году арку разобрали.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Фото 1894 года Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Камень пошел на городские нужды, а чугунный декор во время Великой Отечественной переплавили. Восстановили арку в 1968-м — но она сильно отличается от разобранного оригинала.

— Арка сделана из железобетона, а статуи и чугунный декор заново отлили на Мытищинском заводе, — сказал историк Юрий Егоров. — Изменили и слова на памятных досках. Вместо надписи «Благословенной памяти Александра I, воздвигшего из пепла и украсившаго многими памятниками отеческаго попечения первопрестольный град сей во время нашествия галлов и с ними двадесяти языков лета 1812 огню преданный» дали цитату из военного приказа Михаила Кутузова «Славный год сей минул. Но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши: потомство сохранит их в памяти своей. Вы кровию своею спасли Отечество. Храбрые и победоносные войска! Каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем», — рассказал историк.

В 2012 году памятник отреставрировали. Скульптуры и декор отчистили, проржавевшие детали каркаса заменили на новые.

Читайте также: Фотоархив: книжный клуб «Депо»