Фотоархив: книжный клуб «Депо»

Площадь трех вокзалов не пользуется особой любовью москвичей. Пересадочный пункт, вечная пробка, бестолковые толпы...

Коренным образом перевернуть представления жителей о том, что на вокзале можно только сесть или выйти из поезда, смогло появление нового культурного центра — книжного клуба «Депо».

— Для обслуживания и ремонта локомотивов на железной дороге были построены девять круглых локомотивных депо — на пяти станциях I класса (Санкт-Петербург, Малая Вишера, Бологое, Тверь, Москва) и четырех II класса (Любань, Окуловка, Спирово, Клин).

Все паровозные здания строили под руководством главного архитектора дороги К. А. Тона и в плане представляли собой круглые здания с внутренним двором, в котором располагался поворотный круг разворота паровозов и направления их в нужное стойло или на выезд из депо. Для защиты кругов от погодных воздействий внутренний двор перекрывался легким металлическим куполом, — рассказал «МВ» историк Юрий Егоров.

Фото 1969 года Фото: Архив

Время не пощадило эти строения — из почти десятка депо осталось несколько. Круговое депо Николаевского (ныне — Ленинградского) вокзала — одно из них. После ряда удачных и не совсем удачных перестроек и реконструкций депо приобрело сегодняшний вид — типичная фабричная архитектура конца XIX века, созданная архитектором Тоном.

Сегодня «Депо» — крупнейший в Москве культурный и книжный клуб. В шаговой доступности от метро, с большой бесплатной парковкой и большим разнообразием букинистических магазинов на любые вкусы.

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