Фотоархив: на месте Неглинки

Александровский сад появился после победы в Отечественной войне 1812 года. Царь Александр I повелел «заключить» в трубу реку Неглинку, а на месте ее русла разбить сады.

Для входа на территорию установили массивные чугунные ворота, отлитые на чугунолитейном заводе Чесменского. Такие же ворота были и со стороны Москвы-реки, но их снесли в 1872 году. Венчают вход в сад двуглавые орлы.

До 1830 года официальный герб не был очень жестко регламентирован и часто изображался с молниями в лапах у орла — давний знак, впервые появившийся у орла древнегреческого Зевса Громовержца.

Фото 1900 года Фото: Архив

Столбы ограды Александровского сада выполнены в виде фасций, многие элементы имеют отношение к римской культуре. Во времена Римской империи связка прутьев символизировала право магистрата добиваться исполнения своих решений силой, а воткнутый в них топор — право карать. Можно заметить в оформлении и другой римский символ — головы львов.

Если внимательно рассмотреть обе фотографии, то видно, что двуглавых орлов на столбах стало в два раза больше — четыре вместо двух. В изначальном проекте их было два, а не четыре. По иронии судьбы автором проекта ворот, символизирующих торжество победителя над имперской Францией, стал обрусевший француз Евгений Францевич Паскаль.

— В Петербурге сохранилось несколько домов его постройки. Много иностранцев трудилось в Российской империи. А Эжен Паскаль, выпускник парижской Академии художеств, активно работал в России, — рассказал «Вечерке» историк Михаил Вострышев.

Читайте также: Фотоархив: редакторский дом