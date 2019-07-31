Стало известно, какие продукты представляют для детей смертельную опасность
Эксперты озвучили продукты, которые представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья детей. Родителям в первую очередь следует с осторожностью разрешать детям пить горячий шоколад и другие напитки, в которые добавляется маршмеллоу.
Причина в том, что этот зефир может вызвать у детей удушение. Специалисты представили фотографию, на которой изображены две чашки с какао. В один напиток добавили несколько маленьких зефирок, в другой — одну большую. Безопасным был признан первый вариант из-за небольшого размера сладостей.
— Родители должны понимать: в то время как они (маршмеллоу — прим. «ВМ») могут выглядеть симпатичными, зефир в натуральную величину представляет опасность удушья для наших детей, — заявили эксперты.
Отмечается, что дети подвержены такому риску больше, чем взрослые, так как их дыхательные пути еще не развились должным образом. Некоторые малыши в силу возраста еще не умеют правильно жевать или глотать.
Также к опасным продуктам отнесли белый хлеб, морковные палочки, попкорн, крекеры, орехи, виноград, жевательную резинку и другие, пишет The Sun.
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