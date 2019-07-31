Педиатр объяснила, чем опасны для детей маршмеллоу, орехи и попкорн

Напитки с маршмеллоу, орехи, попкорн и другие продукты признаны опасными для жизни и здоровья детей. Считается, что у малышей могут возникнуть проблемы с дыханием во время приема этой еды.

Врач-педиатр Алексей Бессмертный пояснил «Вечерней Москве», что асфиксия (удушье — прим. «ВМ») из-за таких продуктов может возникнуть в любом возрасте.

— Не маршмеллоу виновато, а родители, которые не уследили за ребенком и не учли его возрастных особенностей. Ребенок еще толком не научился жевать, поперхнулся едой мелкой структуры размером с пуговицу, — пояснил специалист.

Он добавил, что трахея у детей небольшая, но они берут еду такого же размера, как и взрослые, чьи дыхательные пути больше. Кроме того, малышам легче поперхнуться из-за того, что не у всех развит рефлекс откашливаться. Также некоторым детям проще проглотить еду, если у них не развит жевательный навык.

Если ребенок поперхнулся едой, следует как можно скорее освободить его дыхательные пути. Если не удалось, необходимо резко нажать на брюшную полость ниже грудины, чтобы он рефлекторно выплюнул предмет. Одновременно следует вызвать скорую помощь.

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