Ученые установили связь между изменами и поведением на работе
Ученые из США выявили связь между супружеской изменой и выполнением обязанностей на работе. Результаты исследования опубликованы на портале phys.org.
Группа исследователей из Техасского университета в Остине изучила поведение более 11 тысяч человек. Ученые учитывали различные сведения в попытке установить, как связано выполнение профессиональных обязанностей и верность второй половине. Была проанализирована закрытая база сайтов, предназначенных для поиска партнера.
В результате выяснилось, что люди, совершавшие какие-либо нарушения на рабочем месте, чаще пытались познакомиться с новым партнером на закрытой площадке, даже если состояли в отношениях.
Чем обусловлена такая связь, пока неясно. Ученые продолжат исследования в этой области.
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