Исследователи: большинство россиян предпочитают карьеру семье
Большинство россиян готовы сократить проводимое с семьей время ради карьерного и зарплатного роста. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».
При этом отказаться от семьи даже без карьерного роста готовы около шести процентов опрошенных — по их мнению, работа является более важным приоритетом. Около четверти опрошенных, напротив, поставили во главу угла семью.
Отказаться от семьи в пользу профессионального роста готовы 67 процентов женщин и 72 процента мужчин, опрошенных в ходе исследования. При этом среди тех, кто не готов уделять карьере времени больше, чем семье, большинство составили женщины — 27 процентов против 24 процентов среди мужчин.
Кроме того, почти 25 процентов россиян считают, что семья и карьера несовместимы, а 61 процент считают подобный баланс очень сложной задачей. Только 14 процентов респондентов заявили, что вполне реально строить карьеру и уделять семье достаточно много времени, передает «Лента.ру».
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