Филарет заявил, что не будет подавать в суд на Порошенко из-за томоса
Раскольник Филарет Денисенко из Украины заявил, что не собирается подавать в суд на бывшего главу государства Петра Порошенко.
Суть предполагаемых претензий заключается в том, что политик якобы обманул священнослужителя в процессе объединения неканонических земель в «новую церковь» страны.
Филарет уже выступал с обвинениями как в адрес Порошенко, так и в адрес руководителя религиозного объединения Епифания Думенко. По словам раскольника, глава «новой церкви» нарушил принятые договоренности. Порошенко же, как говорит Филарет, обманул его, не сказав об условиях принятия томоса.
— Не будем подавать в суд против Петра Порошенко. Это его дело, дело его совести, — приводит слова раскольника РИА Новости.
Однако Филарет говорит, что права своей церкви в суде он отстаивать продолжит.
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