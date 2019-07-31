Женский экипаж покажет мастерство в танковом биатлоне на полигоне Алабино

Любителей экстрима, военной техники и полевой кухни ждут на «Танковом биатлоне — 2019», который пройдет с 3 по 17 августа в Алабине.

В этом году организаторы представят насыщенную программу — участвовать будут команды из 25 стран мира, новичками станут танковые экипажи вооруженных сил Кубы, Судана, Узбекистана и ШриЛанки.

Соревнования состоят из этапов: индивидуальная гонка, полуфинал и финал этапа «Эстафета».

В индивидуальной гонке каждый экипаж команды проходит по три круга (4–6 километров) с выполнением стрельб из пушки, зенитного пулемета и спаренного пулемета ПКТ.

— По итогам индивидуальной гонки в каждой группе определяются лучшие восемь команд для участия в полуфиналах конкурса «Эстафета». По завершении полуфиналов судейской комиссией обобщаются результаты и определяются по четыре команды в каждом дивизионе — участники финального этапа «Эстафеты», — сообщают организаторы соревнований.

Впервые в истории проведения международных соревнований вниманию зрителей будут представлены состязания трех женских экипажей на танках Т-72Б3, проводимые по программе индивидуальной гонки конкурса «Танковый биатлон».

Один из женских экипажей, в состав которого входят командир танка Анастасия Баранова, наводчик-оператор Марина Пушкарева и механик-водитель Дарья Сиротенко, прошел обучение и практическую подготовку в учебном центре во Владимирской области. Они представляют Западный военный округ Вооруженных сил России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Куликов, вице-президент Федерации танкового биатлона:

— Как и обычно, большинство команд из стран-участниц станут соревноваться в мастерстве вождения и точности стрельбы на российских танках Т-72Б3. Исключение — команды Белоруссии и Китая. Белорусы привезут в Подмосковье модернизированные на оборонных предприятиях страны Т-72БМЭ, а сборная КНР выступит на своих основных боевых танках Type-96B. В этом году команды-участники впервые разделены, скажем так, на два дивизиона. Распределение произошло по-честному, исключительно по спортивному принципу — на основании рейтинга команд, по итогам соревнований прошлого года.

СПРАВКА

Танковый биатлон — прикладные состязания между танковыми экипажами разных государств в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения.

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