Ученый рассказал, почему невозможно уничтожить тараканов полностью
Люди не могут избавиться от тараканов, так как их ДНК хранит данные о многих ядах. Такое мнение высказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.
Он отметил, что тараканы являются частью экосистемы города наравне с голубями и крысами. На сегодняшний день можно только снизить численность насекомых, соблюдая санитарные нормы.
Первые яды для истребления тараканов появились в 80-х годах прошлого века, но спустя десятилетие они стали бесполезными, так как насекомые перестали есть отраву.
— Ученые предполагают, что за сотни миллионов лет существования тараканьего рода его представители сталкивались с ядами, аналогичными современным, и память об этих встречах хранится в ДНК насекомых, — заявил Гомыранов.
У тараканов более 10 тысяч генов, сотни из них задействованы в распознавании вкусов и анализе химических веществ. Таким образом, в организме насекомых вырабатывается противоядие к различным отравам, и они адаптируются все к новым и новым ядам, пишет РИА Новости.
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