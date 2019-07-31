«Пикник «Афиши»: главный летний фестиваль Москвы состоится уже 3 августа

Уже 3 августа в «Коломенском» состоится традиционный «Пикник «Афиши». На главный фестиваль под открытым небом нынешнего лета соберутся тысячи москвичей и гостей столицы, которых встретят музыкой с Туманного Альбиона, вкусной едой и качественным юмором.

Хедлайнерами мероприятия выступят британские рокеры The Cure и Royal Blood, которых поддержит рэп-талант из Бронкса - Pusha T. Почитатели же российских исполнителей смогут посетить выступление Gazgolder Live, на котором появятся Баста, Смоки Мо, Matrang и Lucaveros.

Впрочем, удивлять присутствующих планируют далеко не только музыкой. Немало внимания организаторы уделили проблеме экологии, поэтому на территории Коломенского пройдет ряд тематических мастер-классов и лекций о раздельном сборе мусора. Ну и если у вас дома завалялись использованные батарейки, рваные провода и вышедшие из строя мобильные телефоны, то стоит принести их собой и сдать для переработки.

Накормят гостей «Пикника «Афиши» тоже вдоволь. На лотках москвичи найдут как вегетарианский стритфуд, так и дорогие сердцу любого жителя России шашлыки с беляшами. Отдельные стенды отдали восточной кухне. Разумеется, найдутся на «Пикнике» и морепродукты, представленные блюдами из устриц, гребешков и даже крабов.

В перерыве между едой и мастер-классами можно будет расслабиться на траве и послушать уникальное юмористическое шоу, которое подготовили звезды российского стенд-апа: Нурлан Сабуров, Стас Старовойтов и Виктор Комаров. С ними на сцену выйдут и заслуженные комики из шоу «Открытый микрофон» и «Студия СОЮЗ».

И, конечно, после того, как у гостей поднимется настроение, им обязательно захочется им поделиться с другими. Для этого в Коломенском установят «Добрый ящик», куда можно будет положить игрушки, книги, одежду и другие предметы, которым обязательно обрадуются дети из приютов или малообеспеченных семей.

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