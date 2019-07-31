Психолог объяснил любовь Волочковой к провокационным снимкам
• 18:19 • 31 июля 2019
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Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/volochkova_art/)
Балерина Анастасия Волочкова любит удивлять подписчиков эпатажными снимками. Так, звезда часто демонстрирует растяжку и умение садиться на шпагат.
Психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что причины эпатажного поведения звезды кроются в желании понравиться и показать, сколько сил она вложила в свое тело.
Также, по словам эксперта, Волочкова любит хвастаться роскошным образом жизни и выкладывает большое количество фотографий в дорогих интерьерах. Ей хочется показать публике, что она многого добилась и может себе позволить жить в роскоши.
— Зачастую это желание доказать конкретным людям, которые в тебя не верили или мешали, — пояснил психолог в комментарии Nation News.
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