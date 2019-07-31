Эксперт предупредил, что продуктов без нитратов в природе не существует

На глаз сделать такой анализ невозможно, так считает автор книг по садоводству, телеведущая Октябрина Ганичкина.

Вкус и запах тоже ничего не скажут о качестве и уж тем более о наличии нитратов. В то же время ажиотаж потребителя сильно преувеличен.

— Мы же не тоннами едим эти покупные фрукты и овощи. Даже если там есть нитраты, сразу с организмом ничего серьезного не произойдет, чтобы был вред, вещества должны накопиться, — рассказала Октябрина Ганичкина. — При выборе на рынке или в магазине важнее, чтобы продукт был свежим, а не лежал на полке по несколько дней, томаты — с ароматом, огурцы — твердыми. Если плоды бледные или вялые, то их лучше не покупать.

Опасная граница по содержанию нитратов все же существует. Отравление наступает, если съесть более 400 миллиграммов этих веществ за раз. Примерно столько содержится в сильно «перекачанном» арбузе.

После неприятного инцидента с отравлением арбузом в нашей семье появился нитратомер — прибор для анализа состава овощей и фруктов. Решили обезопасить себя умным гаджетом, который обошелся нам в сумму около шести тысяч рублей: цена более продвинутых моделей доходит до 10 тысяч. Поэтому сейчас часто хожу с ним на рынок и в магазин.

В магазине на человека, который протыкает прибором помидоры и груши, реагируют спокойно. Говорят, что уже привыкли.

Проверяю яблоко, прибор показывает надпись: «Содержание нитратов в норме». Если фиксируется отклонение, экран загорается красным цветом.

Эксперты предупреждают, что продуктов вообще без нитратов в природе просто не существует.

— Это азотосодержащее вещество, которое есть в любом овоще или фрукте, — рассказал «Вечерке» эксперт в области органического земледелия Яков Любоведский. — Когда они растут, то берут азот из почвы. А его избыток появляется, когда фермеры удобряют почву химикатами для роста. Проблема не в самих нитратах, а в их излишках.

Специалист подчеркнул, что бытовые нитратомеры нельзя отнести к особо точным приборам — они реагируют на все что угодно, кроме нитратов, предупреждают специалисты. Кроме того, если протыкать иглой прибора один и тот же фрукт или овощ в нескольких местах, гаджет может показать совершенно разные результаты, говорит Яков Любоведский.

— Все из-за того, что все вещества и сами нитраты распределяются по продукту неравномерно. Точные данные по всем вредным примесям в овощах и фруктах можно получить только лабораторным путем, — подчеркнул эксперт.

Вместо нитратомеров потребители могут воспользоваться специальными мобильными приложениями. Не бойтесь, протыкать телефоном фрукты вам не придется. Приложение представляет собой список добросовестных сельхозпроизводителей, которые не балуются «химией».

— Это фермеры, которые не побоялись рассказать, как они выращивают свой урожай, — отметил Яков Любоведский. — Вы берете товар, узнаете производителя и в приложении ищете его среди порядочных фермеров в базе данных.

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