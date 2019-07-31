Памятник росгвардейцам появится в Рязани
Памятник служащим Росгвардии, которые погибли при исполнении служебного долга, появится в Рязани. Это будет первый на территории России монумент сотрудникам указанного ведомства.
Планируется, что памятник росгвардейцам в Рязани установят в сентябре 2019 года. Жители города уже высказались в поддержку этой инициативы.
Монумент погибшим при исполнении росгвардейцам изначально предложили установить ветераны ОМОН и СОБР управления ведомства по Рязанской области. Один из них, Олег Лагуткин, пообщался с журналистами на тему указанной инициативы.
— Очень рады, что жители Рязани поддержали наше желание. Мы хотим увековечить память, историю поколений росгвардейцев и сотрудников правоохранительных органов, отдавших свои жизни, защищая Родину, — цитирует Лагуткина РИА Новости.
Добавим, что на постаменте будут стоять три фигуры воинов.
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