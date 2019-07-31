Тому Крузу запретили общаться с дочерью из-за религии

Голливудский актер и режиссер Том Круз прервал общение со своей дочерью Сури, так как является последователем сайентологической церкви. Об этом говорится в издании US Weekly.

По словам бывшей последовательницы этой церкви Саманты Доминго, Крузу формально нельзя было видеться с Сури, поскольку та не принадлежит церкви. Все представители движения воспринимают девочку не как родственницу актера, а как некий дух, поскольку верят в реинкарнацию. Доминго добавила, что все фотографии с дочерью были сделаны Крузом, чтобы избежать критики общественности.

Представитель церкви опровергла домыслы Доминго, сказав, что они неверно излагают суть учения сайентологов.

Со своими старшими детьми — Изабеллой и Коннором — голливудский актер поддерживает контакт (они также являются приверженцами сайентологии).

В последний раз Тома Круза видели с Сури больше 5 лет назад.

Актер увлекся движением еще в 90-х годах прошлого века. Представители церкви даже смогли повлиять на разрыв Тома Круза с Николь Кидман, поскольку ее отец призывал актера отказаться от сайентологии.

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