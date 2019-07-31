Бесплатные кинопоказы и лекции пройдут для москвичей в Центральном Манеже
В Центральном Манеже открылась выставка «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы». Посетители поучаствуют в бесплатных мастер-классах, которые проведут ведущие педагоги творческих вузов и арт-студий.
Ежедневная образовательная программа продлится до 25 августа. Она включает в себя свыше 40 мероприятий, среди которых — кинопоказы фильмов об искусстве.
В первые две недели работы выставки с лекциями выступят художник Виктор Меламед, искусствовед Ирина Толкачева, культуролог Оксана Мороз, режиссер и медиахудожник Андрей Сильверстов и многие другие.
Для посетителей будет организована серия кинопоказов об искусстве и художниках. В программе кинопоказов представят фильмы «Ван Гог. На пороге вечности», «Поллок», «Марина Абрамович. В присутствии художника», «Роден» («Русский репортаж»).
Посещение выставки и образовательной программы будет бесплатным для горожан и гостей столицы, сообщили в управлении пресс-службы и протокола Департамента культуры города Москвы.
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