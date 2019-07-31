Биографический фильм о Льве Яшине сняли в России
Кинокартина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в прокат осенью. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер компании Kremlin Films Олег Капанец.
Фильм, рассказывающий о жизни и карьере известного вратаря СССР Льва Яшина, будет приурочен ко дню его рождения. Он должен был выйти еще в октябре 2018 года, однако прокат отложили. Продюсерская компания должна будет выплатить штраф.
Точная дата выхода ленты на экран не сообщается. Однако Олег Капанец сказал, когда планируется премьера.
— Переговорный процесс идет полным ходом, планируем выходить недалеко от юбилея Яшина — 22 октября. Скорее всего, это конец октября — начало ноября этого года, — уточнил он.
Лев Яшин — лучший вратарь прошлого века по версии ФИФА, пятикратный чемпион СССР, обладатель титула чемпиона Европы. Он является единственным в истории вратарем, получившим награду «Золотой мяч».
Яшин умер в Москве в 1990 году.
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