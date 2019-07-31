Московские студенты представят устройство для быстрой диагностики клещевой инфекции
Команда молодых ученых из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова планируют представить переносное устройство для экспресс-диагностики боррелиоза. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
— Команда студентов МГУ приступила к разработке переносного биосенсора LymeExpress для экспресс-диагностики одной из самых распространенных клещевых инфекций — боррелиоза, — указано в сообщении.
Отмечается, что с помощью новой разработки тесты можно будет проводить в полевых условиях. Работа устройства будет основана на поиске ДНК возбудителей инфекции с помощью генноинженерных конструкций.
Биосенсор будет представлено на конкурсе iGEM, который пройдет в Бостоне будущей осенью.
Боррелиоз вызывает неизлечимые поражения суставов и нервной системы. Шансы избежать негативных последствий становятся выше при ранней диагностике заболевания. Сейчас она проводится в течение нескольких дней в специализированных лабораториях, пишет ТАСС.
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