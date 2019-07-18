Врачи сообщили о новом опасном заболевании, которое переносят клещи
Шведские врачи обнаружили, что клещи могут быть переносчиками еще одного опасного недуга. Этой болезнью является бабезиоз. В зараженном организме паразиты начинают атаковать кровяные тельца.
Одна из исследователей — врач Лунда Кристина Перссон рассказала, что симптомы бабезиоза похожи на те, которые появляются при гриппе. У человека повышается температура, появляется ломота в теле.
Самое удивительное и опасное то, что паразиты, появившиеся по причине болезни, остаются в организме на целые годы. В случае слабого иммунитета возможно обострение и даже летальный исход, сообщает Sveriges Radio.
До этого американские ученые также обнаружили, что клещи могут быть переносчиками ранее не связанных с причиной укуса заболеваний. Одно из них — пятнистая лихорадка Скалистых гор.
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