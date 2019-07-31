Врач перечислил плюсы и минусы популярных дешевых лекарств

Мифы о полезности и вреде известных лекарств комментирует специально для «Вечерней Москвы» Андрей Звонков, трансфузиолог, врач неотложной помощи, врач сборной по лыжному двоеборью 2011–2013 годов.

Анальгин

— Правда ли, что этот препарат вызывает серьезные побочные действия и малоэффективен?

— Это обезболивающее. Как и все препараты подобного рода, обладает подавляющим эффектом на белый кровяной росток, но не настолько сильно выраженный. Препарат не относится к категории лекарств курсового лечения, это средство скорой помощи. Вред, который ему приписывают, связан со стремлением подавить производство дешевого обезболивающего и увеличить продажи более дорогих препаратов. В принципе, они вредны не меньше, чем анальгин, но стоят больше. Все они подавляют кровяной росток. Вызывают ацидоз клеток лимфоцитов, но только если долго принимать. Ни один нормальный человек не будет месяцами есть анальгин. А значит, вред его преувеличен. Обезболивающее хорошее и недорогое.

Бисептол

— Правда ли, что болезнетворные микроорганизмы выработали стойкий иммунитет к бисептолу, а длительный прием препарата может вызвать серьезную аллергию?

— Лекарство не убивает микробы, а просто не дает им размножаться. Этим препарат и хорош — не отключает нормальную иммунную реакцию. Но, как у всех лекарств подобного рода, есть побочный эффект: он в сочетании с кислотами в организме образует осадок оксалат. Оксаловые кислоты оседают в почках. Бисептол не противопоказан, он хорошо работает, но принимать его можно от 5 до 10 дней максимум. Раньше, до 80-х годов, его пили месяцами! А потом удивлялись, почему люди начинают глохнуть.

— Правда ли, что у микроорганизмов выработан иммунитет к бисептолу?

— Нет. Бисептол нормально работает против микрофлоры. Но если на 3–4 день температура не спала, признаков улучшения нет, то надо препарат менять на другой.

Корвалол

— Правда ли, что корвалол при сердечной боли абсолютно бесполезен?

— Это изовалериановая кислота в сочетании с фенобарбиталом. Фенобарбитал входил в состав старинных снотворных препаратов, созданных чуть ли не в XIX веке, он обладает очень большим количеством побочных эффектов, включая привыкание. Но есть одна особенность — успокаивающая изовалериановая кислота. Это легкий транквилизатор. Если человек будет пить корвалол целыми флаконами, то он получит тот эффект, который мы называем «передозировка барбитуратом». Будут чувствоваться сведение пальцев, беспокойство, дискоординация, галлюцинации и прочее. Если на этикетке написано «20 капель на прием, максимум — 40», то больше нельзя. Такая доза безопасна.

Его запретили на Западе, а наши бабушки его любят, понимая, что препарат не снижает боли в сердце, не относится к кардиологическим препаратам, но имеет успокаивающий эффект. За счет того, что корвалол снимает избыток адреналина, снижается давление, пульс восстанавливается, снижается уровень сахара, стенокардия уходит. Вот такая от него польза, если применять с умом.

Валидол

— Правда ли, что валидол — это плацебо, пустышка?

— Правда. Это концентрированный масляный раствор ментола на сахаре. В старину врачи часто назначали обычную соду с известкой. Называли раствор красиво, писали, что в составе используется натрий гидрокарбонат с кальцием (по латыни), давали рецепт. И люди эти порошки пили и хорошо себя чувствовали. Помогало при любой психосоматике, там, где не было органических поражений, — при ипохондрии, бессоннице.

Левомицетин

— Правда ли, что у этого лекарства много побочных эффектов?

— Это настоящий антибиотик. Оказывает очень хорошее действие при различных кишечных инфекциях. Нет необходимости его пить долго. Достаточно принять 2 таблетки в день при кишечном расстройстве, пищевом отравлении. Даже при сальмонеллезе в первый день левомицетин может очень быстро помочь. Препарат короткого спектра действия — от 6 до 8 часов. Если его не пить целыми днями, то никакого вреда он не принесет. Максимум может вызвать аллергию. А так левомицетин — качественное средство. К тому же он стоит недорого.

Но фармакологи хотят выдавить с рынка проверенные временем дешевые препараты. И врач потеряет право назначать их в первую очередь, будет прибегать к таким средствам только тогда, когда ничто другое уже не действует.

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