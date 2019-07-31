Каждая восьмая шоколадная конфета произведена в Москве
Каждая восьмая шоколадная конфета произведена в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на долю Москвы в 2018 году приходилось 19,6 процента от выпуска всех видов шоколадных кондитерских изделий.
В первой половине 2019 года в столице произвели 69,2 тысячи тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Это на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Владимир Ефимов добавил, что кондитеркая отрасль актвино развивается в столице. В городе открываются новые линии производства и создаются дополнительные рабочие места, передает информационный центр правительства Москвы.
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