Московская семья получила по реновации две квартиры взамен одной

Дом с подземной парковкой и панорамными балконами построят на северо-востоке Москвы по программе реновации. 31 июля об этом сообщили в столичном Департаменте строительства.

Монолитная новостройка расположится на улице Норильской, владение 9, в Лосиноостровском районе.

— Сейчас идут подготовительные работы: стройплощадку огородили, начали обустраивать бытовой городок и временные дороги. Завершить строительство планируем в следующем году, — сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Фасад дома облицуют искусственным камнем с имитацией кирпичной кладки. Балконы будут с панорамным остеклением.

Два жилых дома с подземными паркингами появятся также на Жигулевской улице в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы. Всего в двух 18-этажках будет 289 квартир.

В районе Кузьминки переселение по программе реновации уже идет. Так, новоселы обживаются в новостройке на Волгоградском проспекте. Семья Хисямовых переехала в новый дом одной из первых, воспользовавшись правом докупить квадратные метры. Интересно, что они вместо своей «трешки» на первом этаже хрущевки получили две квартиры с относительно небольшой доплатой. Двухкомнатная квартира, в которой сейчас живут Зухра и Харис Хисямовы, — на 11-м этаже, а «однушка», в которую заселилась их дочь, — на 17-м.

— Так можно сделать, если площадь обеих квартир меньше 100 квадратных метров. Две двухкомнатные мы уже не смогли взять, по квадратуре получается больше, — объяснил Харис Хисямов.

Так уж вышло, что никакой ностальгии по бывшей квартире новоселы не испытывают. Во-первых, потому, что новое жилье находится буквально в паре сотне метров от старого дома, а во-вторых, потому, что условия жизни в старом доме были, по словам Зухры Хисямовой, невыносимыми.

— Мы настрадались, много лет ждали расселения. В ряд стояли восемь домов, и только наш один не снесли по старой программе, — рассказывает она.

По мнению Хариса Хисямова, их старый дом не попал под снос во времена предыдущей программы расселения пятиэтажек, поскольку в его подвале находилась теплосеть, от которой запитан детский сад.

Набор претензий отжившей свое хрущевке стандартный: гнилые трубы, ветхие стены, да еще и тараканы ползут в квартиру от нечистоплотных соседей.

— Пошел в старую квартиру за вещами, и только одна мысль: «Как я здесь жил?..» — говорит новосел.

Зато новыми квартирами Хисямовы довольны. Все недоделки быстро устраняют по звонку. Качество отделки, как отмечают сами новоселы, лучше, чем в обычных новостройках. Соседи тоже обживаются, но шум дрели не пугает счастливых жильцов, все это лишь временные неудобства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Левкин. руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы:

— В 2018 году началось переселение более десяти тысяч жителей. С начала программы переселение идет из 68 домов. Задача этого года — начать переселение порядка 12 тысяч москвичей. Площадь домов, находящихся в строительстве и проектировании, — 2,2 миллиона квадратных метров. До конца года нужно вый ти на проектирование и строительство еще полумиллиона «квадратов» жилья».

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