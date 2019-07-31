Центризбирком утвердил порядок голосования на цифровых избирательных участках

Выборы депутатов Московской городской думы на цифровых избирательных участках пройдут с использованием терминалов для голосования и электронных бюллетеней. Такой порядок голосования был утвержден вчера на заседании Центральной избирательной комиссии.

Техническое обеспечение, необходимое для прохождения электронного голосования, будет подготовлено средствами Государственной автоматизированной системы «Выборы».

В Единый день голосования, 8 сентября после проверки паспортных данных каждому избирателю, пришедшему на цифровой избирательный участок, будет выдана карта со штрих-кодом, активирующим терминал для голосования. После этого он получит электронный бюллетень, в котором сможет оставить свой голос за выбранного кандидата.

Во время голосования данные о числе избирателей, принявших участие в процедуре, будут обновляться и поступать сетевому контролеру.

Кроме этого, в рамках заседания председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила о том, что Центризбирком Российской Федерации не получал жалоб на этапе проверки подписей кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва.

— Если бы к нам поступили жалобы на те или иные действия Московской городской избирательной комиссии и нижестоящих окружных комиссий, мы бы тут же реагировали,— отметила Элла Памфилова. — Но я вам хочу сказать, что до второго этапа, до момента, когда начинается проверка подписей и документов в целом, ни одной жалобы со стороны ни одного кандидата, партии, москвичей на действия избирательной системы Москвы в Центральную избирательную комиссию не поступало.

Читайте также: Борьба за кресла в Мосгордуму будет конкурентной