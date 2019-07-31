Российские туристы установили рекорд по посещаемости Турции
• 21:17 • 31 июля 2019
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Фото: https://pixabay.com
Более миллиона российских туристов посетили Турцию за июнь. Эта цифра стала рекордной за последние 19 лет. Соответствующие данные сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции.
Отмечается, что в июне прошлого года эту страну посетили около 990 тысяч россиян, а годом ранее всего 760 тысяч человек.
Жители России лидируют среди других туристов, посещающих Турцию. На втором месте расположились немцы — 589 тысяч в июне. Тройку замкнули англичане — 359 тысяч. Также в пятерку вошли болгары и украинцы — 254 тысячи и 237 тысяч соответственно.
Всего за полные два года россияне совершили 10,7 миллиона туристических поездок в Турцию, пишет «Российская газета».
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