Дезинсектор назвал лучший способ избавления от тараканов

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов 31 июля заявил, что у людей не получится избавится от тараканов полностью. Они могут выживать в любых условиях благодаря генной памяти. «Вечерняя Москва» узнала у дезинсектора, как справится с незваными гостями в домашних условиях.

— Да, конечно, всегда можно избавиться от тараканов, прихлопнув их тапком или свернутой газетой, но это не остановит их размножение. Чуть лучше в этом плане сработают отравленные приманки. Таким образом они могут заразить своих сородичей. На время вы, конечно, избавитесь от тараканов, но в конечном счете это имеет свои отрицательные стороны. Тараканы могут передавать переносимость различных химических веществ из поколения в поколения. Получается, что даже если вы сможете их вывести, то вскоре придет другое потомство, которое будет готово ко всем опасностям на генном уровне, — рассказал дезинсектор Дмитрий Волжок.

По его мнению лучшим способом избавления от тараканов является отпугивание.

— Вы можете напугать незваных гостей, у них не получится сориентироваться в нестандартной ситуации. Поэтому они вряд ли захотят посетить ваш дом снова. Для этого способа подойдут природные репелленты — сильно пахнущие растения, например бузина, лавровый лист и иногда свежие огурцы. Можно также промывать полы раствором с добавлением нашатырного спирта или сока лимона. Это более эффективные способы избавления от тараканов, нежели химические вещества, которые могут навредить и вашему здоровью в том числе, — заключил специалист.

Отметим, что ранее в СМИ поступили сообщения о появлении в Сочи американских тараканов, являющихся самыми большими в мире. Вскоре эти данные опровергли.

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