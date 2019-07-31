Политологи рассказали, почему оппозиция опять идет на провокацию

Представители несистемной оппозиции снова призывают выйти на улицы. В ближайшую субботу, 3 августа, на улицах столицы вновь пройдут несанкционированные выступления и вполне законные задержания тех, кто нарушает порядок.

Под угрозой оказалось даже проведение старейшего футбольного дерби страны между «Спартаком» и «Динамо», которое из-за загруженности столичной полиции на несанкционированной акции теперь планируют перенести на другую дату.

Предыдущий митинг оппозиции, прошедший 27 июля, закончился провокациями со стороны его участников и последовавшими за этим задержаниями. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил действия столичной полиции как адекватные и правомерные. Если любое массовое мероприятие предварительно не согласовано мэрией, то его проведение автоматически становится нарушением законодательства.

— Задержания особо отличившихся нарушителей порядка — логичная мера общественной безопасности, — напомнил политолог Олег Матвейчев. — На аналогичных акциях протеста в европейских странах любые провокационные действия пресекаются быстро и жестко.

К слову, о действиях полиции в европейских странах. В среду президент Франции Эммануэль Макрон наградил более 9000 полицейских, участвовавших в задержаниях нарушителей закона во время акций протеста так называемых желтых жилетов. Напомним, в ходе многомесячных столкновений с полицией были убиты 12 человек и более 5000 ранены. Так действует французская полиция.

— Надо понимать, что любое массовое мероприятие — от концерта до митинга — всегда является для людей опасным, — отмечает политолог Олег Матвейчев. — В большом скоплении людей может произойти что угодно. Давка, хулиганство, драки, даже убийство. Задача власти — обеспечить на таких мероприятиях безопасность людей.

Очевидно, что готовящийся 3 августа несанкционированный митинг грозит новыми провокациями со стороны протестующих и логичными в такой ситуации задержаниями. Явное подтверждение тому власти получили 30 июля на встрече с заявителями нового митинга, в ходе которой активисты (представители «Либертарианской партии») отказались от предложенного варианта места для проведения акции — проспекта Сахарова.

— Когда людям предлагают выйти на огромную площадь в центре Москвы, на которой уже было проведено большое количество самых разных митингов, в том числе 100-тысячных, совершенно легально, согласованно, а они от этого отказываются, — это выдает их план, — замечает Матвейчев. — Эти люди не хотят высказываться, проводить мирные акции, потому что в таком случае не будет нужной «картинки».

Под нужной «картинкой», по словам политолога, здесь понимаются вполне конкретные действия: организованные определенным способом столкновения, задержания и применение в некоторых случаях полицией силовых методов в отношении участников беспорядков. Все это делается под фото- и видеокамеры журналистов, поэтому идеально, чтобы в числе пострадавших от действий полицейских оказались беременная женщина, человек с ограниченными возможностями здоровья или пожилые люди.

— Организаторам несанкционированных акций, безусловно, нужна конфликтная, непримиримая ситуация в виде задержаний, автозаков, перекрытий улиц, прорывов оцепления, которая затем будет ярко проиллюстрирована в западных СМИ фотографиями и видеороликами, дискредитирующими страну и столицу, ее туристическую привлекательность, — добавил политолог.

Два важных момента, которые нужно понимать во всей этой ситуации с несогласованными митингами. Первый — существенную часть участников подобных акций составляют немосквичи и даже не жители Московской области, жители других регионов и даже стран, в частности граждане Украины. С чем это связано?

— Главная причина — москвичей не очень интересует этот протест, большинство жителей города выходить на митинги в их поддержку, тем более на неразрешенные, не собираются. Набирать сторонников несистемной оппозиции приходится в регионах, — заключает Матвейчев.

Второй ключевой момент — с задачей сбора подписей за кандидатов справилось заметное число представителей самых разных политических сил, поэтому сетования на несправедливость Мосгоризбиркома выглядят странно.

— Оппозиция устроила «электоральный самострел». Все эти «мертвые души» в подписях, неверные паспортные данные, неточные даты. Выборы используются в качестве провокации и способа дестабилизации обстановки, — резюмировал политолог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Костин, политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества:

— На сегодняшний день протесты все больше превращаются в самодостаточную активность, которая все меньше связана с выборами в Мосгордуму. Организаторы понимают, что у них нет законных оснований для регистрации, и хотят оформить свой провал поэффективнее. Ровно поэтому мы наблюдаем дрейф от согласованных акций, которые можно расценить как общественную поддержку, к несогласованным и откровенно провокационным.

Дмитрий Гусев, политолог:

— Оппозиция добивается скандала. У них нет задачи участвовать в выборах, у них нет задачи выразить свое мнение. Они хотят «намотаться на гусеницы», добиться скандала. Мэр взял на себя ответственность за порядок в городе. И правильно сделал. Теперь задача мэрии — не допустить массовых беспорядков, которые могут снова начаться на несанкционированной акции. Все, кто призывает к беспорядкам, должны быть наказаны, потому что они подвергают жизни людей опасности.

Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра «Геликон-Опера», народный артист России:

— Когда люди приходят на санкционированный митинг, они хотят выразить свое мнение, продемонстрировать свою позицию. Когда люди выходят на несанкционированное мероприятие, они выходят с совершенно другой, определенной, целью — ни о каком соблюдении порядка и цивилизованном диалоге речи уже не идет. Московская полиция действовала адекватно обстановке. Во всех странах мира правоохранительные органы стремятся максимально быстро и эффективно навести порядок на улицах.

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