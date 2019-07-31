Лекция о современном цифровом мире пройдет в Манеже

1 августа в Манеже в рамках выставки «Здесь и сейчас» пройдет лекция о современном цифровом мире. Культуролог Оксана Мороз расскажет, как всевозможные сервисы и устройства создают новые ресурсы для разных сфер нашей жизни. Эта лекция — часть образовательной программы выставки.

Выставка современного искусства «Здесь и сейчас» работает в режиме интерактивной площадки. Каждый участник экспозиции представляет одно из направлений творчества: живопись, графику, скульптуру, фотографию, мозаику, стрит-арт, кино, новые технологии, архитектуру, театр, балет или моду. Художники работают в мастерских, которые всегда открыты для посетителей. Зрители в любой момент могут заглянуть внутрь и увидеть собственными глазами, как рождается произведение искусства.

— Творческую повестку выбирают сами художники, — подчеркнул глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский. — Мы в этот процесс не вмешиваемся. На мой взгляд, нет ничего смешнее, чем пытаться административными рычагами ковать художественные смыслы. Основная идея выставки — показать то, чем живет сегодня Москва.

При этом зрители — не просто созерцатели. В этом году организаторы выставки подготовили обширную образовательную программу. Каждую неделю со вторника по воскресенье в Манеже проходят лекции, круглые столы, мастер-классы, практические занятия, перформансы и другие мероприятия, которые проводят яркие представители современной культуры.

— Здесь масса всего удивительного, необычного, оригинального, — сказал Кибовский. — Нам важно, чтобы каждый посетитель нашел для себя что-то эстетически близкое.

Образовательная программа продлится до 25 августа. Всего запланировано более 40 мероприятий, включая показы кинофильмов об искусстве и воскресные мастер-классы для детей. Вход свободный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Аввакумов, архитектор, художник, куратор выставки «Здесь и сейчас»:

— Выставка в Манеже «Здесь и сейчас» — «Атлас творческих студий Москвы» — посвящена художественному образованию. Я пригласил небольшую группу из 12 художников, которые ведут преподавательскую деятельность, чтобы каждый мог представить в отдельном павильоне один из видов современного искусства: живопись, графику, танец и так далее. Перед участниками стояла задача создать инсталляции, которые были бы понятны простому зрителю вне зависимости от того, в какой культуре он вырос и на каком языке говорит.

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