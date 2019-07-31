Третье тестирование системы выборов с помощью электронных терминалов пройдет в августе
Об этом 31 августа сообщили на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.
Тестирование пройдет в трех избирательных округах. Руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух уточнил, что ориентировочно запись на участие в тестировании откроется 12 августа.
— Тест планируется провести с 12 по 21 августа. Вероятно, с 12 августа откроется тестовая запись, и 21 августа проведем голосование в трех избирательных округах, в которых электронное голосование пройдет 8 сентября, — сказал глава электронного штаба.
Руководитель электронного штаба сообщил, что при проведении первых тестирований системы были зафиксированы технические сбои — позже специалисты их устранили.
Илья Массух добавил, что для повышения прозрачности проведения тестирования системы электронного голосования в Общественной палате установят больше экранов, чем во время предыдущего теста.
Статистика голосования будет обновляться каждую минуту — это позволит исключить вероятность «вбросов».
Читайте также: Центризбирком утвердил порядок голосования на цифровых избирательных участках