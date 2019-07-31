Решение американских сенаторов по «Северному потоку — 2» прокомментировали в Госдуме и Совфеде
Российские парламентарии оценили решение комитета Сената Конгресса США по международным делам ввести санкции против «Северного потока — 2».
Депутат Государственной думы Юрий Швыткин заявил, что подобное решение является элементом нездоровой конкуренции. Санкции затрагивают не только Россию, но многие государства Европы.
— Думаю, что та атмосфера, которая создается путем введения санкций, будет негативно сказываться на самих Соединенных Штатах по некоторым направлениям в области экономики, — отметил депутат в комментарии RT.
Данную позицию поддержали в Совете Федерации. В частности, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что решение американских сенаторов было принято от бессилия.
— Уговоры не помогли, европейские страны заявили, что «Северный поток — 2» им необходим. Думаю, этими санкционными мерами в США и ограничатся, — отметил Джабаров.
Он добавил, что принятие данного законопроекта является сложным вопросом, так как он еще должен пройти утверждение Палатой представителей и президентом США, пишет RT.
Ранее стало известно, что комитет Сената Конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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