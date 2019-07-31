Пропал живой символ музея «Гараж»
• 22:31 • 31 июля 2019
Поделиться:
0
doc76gpzlhslb5qhp019px
Фото: Instagram @garagecat
Музей современного искусства «Гараж» сообщил о пропаже символа музея — рыжего кота по кличке Гараж. Уже более недели он не появлялся в офисе здания.
— Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, пожалуйста, дайте знать, — сообщили на странице музея «Гараж» в Instagram.
В культурном учреждении отметили, что у кота имеется чип. Также на нем красный ошейник с телефоном.
Рыжий кот живет в музее несколько лет. Сотрудники подобрали его рядом с офисом в парке Горького. В музее «Гараж» у кота есть личная сувенирная линейка.
Читайте также: Женщина обвинила кота в своих опозданиях на работу
Теги:
22:4831 июля 2019
22:3131 июля 2019
22:1631 июля 2019
22:0331 июля 2019
21:3931 июля 2019
21:3031 июля 2019
21:3031 июля 2019
21:1731 июля 2019
20:5731 июля 2019
20:5531 июля 2019
20:4731 июля 2019
20:1331 июля 2019
19:2831 июля 2019
18:4431 июля 2019
18:4431 июля 2019
18:2831 июля 2019
17:5631 июля 2019
17:5431 июля 2019
17:5031 июля 2019
17:3631 июля 2019
17:1231 июля 2019
17:0831 июля 2019
16:5231 июля 2019
16:5031 июля 2019
16:4031 июля 2019
16:1231 июля 2019
16:1031 июля 2019
16:0131 июля 2019
15:5531 июля 2019
15:4431 июля 2019
15:3331 июля 2019
15:2631 июля 2019
15:1431 июля 2019
14:4631 июля 2019
14:4431 июля 2019
14:3631 июля 2019
14:3231 июля 2019
14:3031 июля 2019
14:2531 июля 2019
14:1531 июля 2019
14:0931 июля 2019
13:5031 июля 2019
13:3231 июля 2019
13:3231 июля 2019
13:1431 июля 2019
13:0431 июля 2019
13:0331 июля 2019
12:4831 июля 2019
12:4831 июля 2019
12:4431 июля 2019
12:3131 июля 2019
12:3131 июля 2019
12:2531 июля 2019
12:2231 июля 2019
12:2231 июля 2019
12:1031 июля 2019
12:1031 июля 2019
12:0131 июля 2019
11:4731 июля 2019
11:3731 июля 2019
11:3531 июля 2019
11:2731 июля 2019
11:2531 июля 2019
11:2031 июля 2019
11:0831 июля 2019
11:0031 июля 2019
10:4931 июля 2019
10:4631 июля 2019
10:4031 июля 2019
10:2531 июля 2019
10:1231 июля 2019
09:4131 июля 2019
09:3831 июля 2019
09:2531 июля 2019
09:1531 июля 2019
09:0831 июля 2019
08:5031 июля 2019