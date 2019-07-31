Школа близко: как Москва и москвичи готовятся к учебному году

Принято считать, что во время летних каникул жизнь в школах замирает. Но если разобраться: пока уроков и учеников нет, образовательные учреждения вовсю готовятся к новому учебному году.

— Педагоги разрабатывают программы, изучают и создают сценарии уроков в проекте «Московская электронная школа», — рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Владимир Раздин.

Привели в порядок

Кроме того, образовательные организации, пользуясь отсутствием школьников и учителей, в это время проводят ремонтные работы и благоустройство территории.

— В этом году заключены договоры на проведение ремонта почти в 2500 зданий, работы по благоустройству ведутся на 350 территориях образовательных организаций, — отметил Раздин.

Он также добавил, что большая часть школьных зданий в Москве находится в довольно хорошем состоянии, поэтому в них требуются минимальные обновления.

Например, в школе № 1302 — четыре здания. Одно из них впервые распахнет свои двери для учеников в сентябре, а в других трех занятия идут уже много лет. По словам исполняющей обязанности директора образовательного учреждения Анны Левкиной, в двух зданиях раньше учились начальные классы, а теперь они переезжают все в один учебный корпус.

— Здания, оставшиеся от начальной школы, мы полностью оборудуем для дошкольных групп, — рассказала она.

Также во всех корпусах этой школы идет косметический ремонт. Рабочие меняют проводку, в некоторых зданиях — сантехнические узлы.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки также подчеркнул, что в 2018/2019 учебном году общее образование в Москве получали более 960,6 тысячи детей. Тогда 1 сентября в первые классы были зачислены свыше 106,6 тысячи ребят, из них 91,5 процента обучались в районе проживания.

— Мы ожидаем, что и в новом учебном году в школу пойдет не меньше первоклашек, — сказал он.

Поступление без проблем

Директор школы № 2094 Юрий Вержбицкий отметил, что по сравнению с другими регионами московские семьи не испытывают каких-либо затруднений при зачислении детей в первые классы.

— Основная часть воспитанников дошкольных групп автоматически переходит в первый класс своей же школы, родителям достаточно только написать заявление на имя директора школы о зачислении ребенка, — пояснил директор.

Если же семья решила поменять школу или ребенок в дошкольное учреждение не ходил, то записаться в первый класс нужно при помощи электронного заявления на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

— После этого в образовательную организацию нужно будет предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания, а также личное дело ребенка в случае перевода обучающегося, — пояснил Вержбицкий.

По желанию, добавил он, можно предоставить медицинский полис и СНИЛС ребенка, его медицинскую карту и сертификат о прививках.

Кроме того, родителям нужно будет купить для школьника одежду официально-делового стиля, спортивную форму, сменную обувь, рюкзак и канцелярские товары.

— И конечно, школьникам в первый учебный день понадобится отличное настроение, — отметил директор школы.

Далеко не все школьники летом сидят без дела. Например, Андрей Панферов всю первую половину лета готовился к Международной олимпиаде по физике.

— Конечно, хотелось отдыхать, гулять, общаться с друзьями, но я поставил себе цель и должен был ее достичь, — сказал он.

Старания Андрея оправдали себя полностью. Он стал золотым медалистом международного соревнования и поступил в Физико-технический университет без экзаменов.

Андрей Панферов, к слову, никогда не бездельничал во время летних каникул.

— Я понимал, что добиться высоких результатов можно, только если усердно заниматься, даже летом, — пояснил он.

По его мнению, достаточно открывать учебник на 30 минут в день, чтобы не забыть все выученное за год.

Вопрос, как сделать так, чтобы за лето из головы не вылетел весь выученный за год материал, волнует многих. Своими советами с «ВМ» поделился и победитель конкурса «Самый классный классный — 2019», учитель школы № 939 Денис Мохонько.

По его мнению, хорошим помощником может быть проект «Московская электронная школа» (МЭШ).

— Библиотека МЭШ — это огромное количество материалов по каждому предмету, тестов, приложений, помогающих держать в тонусе память ученика. Все это доступно при наличии интернета с любого гаджета, — рассказал он.

Еще один способ — образовательные игры. Современные технологии шагнули настолько вперед, что способны имитировать самую разную реальность: скрасить долгую дорогу, превратить унылое время ожидания в увлекательное пространство развития.

— А можно и по старинке. Сегодня доступно такое невероятное разнообразие настольных игр: логические (шахматы, шашки) и социальные (мафия), головоломки и викторины, карточные. В них можно играть вдвоем, всей семьей, большой компанией, — добавил Мохонько.

Лучший классный руководитель Москвы считает, что настольные игры — это возможность проявить эрудицию и интеллект, способность договариваться и действовать заодно, они моделируют реальные жизненные ситуации и являются эффективным тренажером памяти, внимания.

Нельзя, конечно, обойтись без чтения. Это проверенный временем классический способ. Читать можно литературу из списка на лето, книги по истории и географии.

— А дневник читателя не только поможет лучше систематизировать материал и разобраться в сюжетных хитросплетениях мировой классики, но и даст возможность сохранить четкий, разборчивый почерк, — отметил он.

Еще можно составить список дел на день или месяц от лица главного героя книги или известного исторического персонажа.

— Умение выделять главное, расставлять приоритеты, четко формулировать, организовывать в определенную структуру обязательно пригодится в учебе, — пояснил Денис Мохонько.

Кстати, о важности чтения не забывает и победитель международной олимпиады Андрей Панферов. Сейчас он читает в оригинале «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина.

Заниматься самообразованием можно и с помощью кино и мультфильмов. Только смотреть их лучше всего на иностранном языке.

— Вооружитесь блокнотом и ручкой: так просмотр будет не только увлекательным, но и полезным. В активный словарь войдут новые языковые обороты, обновится лексика, закрепится грамматика, — рассказал учитель.

Тем, кто хочет попробовать свои силы на олимпиадах, будут полезны задания прошлых лет. На сервисе «Мои достижения» ребенок сможет не только потренироваться, но и пройти диагностику.

КСТАТИ

Московский международный форум «Город образования» пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Ежегодно он объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов — всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и технологии.

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