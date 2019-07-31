Медики выявили защищающий от рака кожи витамин
Американские исследователи из университета Провиденса пришли к выводу, что употребление с пищей определенных доз витамина А способно существенно сократить риск развития рака кожи.
Проанализировав данные двух проектов, в ходе которых на протяжении длительных периодов времени велся сбор данных об образе жизни сотни тысяч добровольцев из числа медиков, ученые сумели вывести закономерность между регулярным включением в рацион продуктов, содержащих витамин А и другие оранжевые растительные пигменты, и развитием карциномы плоских клеток.
Как оказалось, высокие дозы витамина А сокращали угрозу заболевания карциномой примерно на 17 процентов. В отношении оранжевых растительных пигментов показатель варьировался от 10 до 13 процентов. При этом бета-каротин, который нередко принимают в виде пищевой добавки для восполнения запасов витамина А, не оказала никакого влияния на вероятность развития онкологии.
Ученые напоминают, что полезные вещества — ликопен, криптоксантин, зексантин и лютеин — содержатся в болгарском перце, помидорах, шпинате, моркови, сообщает JAMA Dermatology.
Ранее сообщалось, что ученые разработали новую методику лечения рака кожи — к этому привел вывод, что жировые клетки играют ключевую роль в опасной трансформации меланомы.
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