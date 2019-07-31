Главный онколог поддержал идею премирования за выявление рака на медосмотре
Главный внештатный онколог Минздрава Российской Федерации Андрей Каприн поддержал идею премировать врачей, выявляющих у пациентов рак во время медосмотра или диспансеризации. По его словам, данный подход может повысить эффективность ранней диагностики таких заболеваний.
— Шансов найти и обезвредить эту болезнь становится еще больше, — подчеркнул Андрей Каприн.
Специалист добавил, что благодаря премированию врачи получат стимул привлекать пациентов к диспансеризации и профосмотрам даже тогда, когда те отказываются от прохождения различных обследований, передает ТАСС.
Напомним, что ранее с соответствующей инициативой выступил Минздрав РФ. Согласно проекту, врачи, своевременное установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием, смогут получить выплаты в размере 500 рублей.
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