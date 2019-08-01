Пенсионный фонд подтвердил увеличение выплат части пенсионеров
Пресс-служба Пенсионного фонда России подтвердила, что с 1 августа будут повышены пенсии определенной категории пенсионеров.
Корректировке подлежат выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году, при условии, что работодатели выплачивали за них страховые взносы. Таких в России, по расчетам ПФР, 14 миллионов человек.
Данный перерасчет напрямую связан с величиной зарплаты работавшего пенсионера, максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента — не более 261,72 рубля. В совокупности по стране на эти цели будет выделено порядка 10,6 миллиарда рублей.
Одновременно, также с 1 августа, вырастут выплаты из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Это затронет порядка полумиллиона пенсионеров, сообщается на официальном сайте ПФР.
Ранее Министерство труда и социального развития России сообщило, что каждый пятый пенсионер не желает завершать карьеру. Из 43,871 миллиона пенсионеров продолжают работать 9,669 миллиона человек.
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