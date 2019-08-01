Биологи создали зародыш химеры человека и обезьяны
Группа исследователей из Испании и США создала эмбрион, представляющий собой химеру человека и обезьяны.
Как пояснила участница проекта из Католического университета Мурсии Эстрелья Нуньес, химера — это организм, созданный из генетически разнородных клеток.
Целью эксперимента ученых со стволовыми клетками человека и эмбрионами различных животных было создание органов для пересадки пациентам. Побочным результатом опытов стало появление эмбриона-химеры.
Руководитель проекта Хуан Карлос Изписуа назвал результаты многообещающими и уточнил, что дальнейшие опыты будут проводиться с клетками грызунов, свиней, нечеловекообразных приматов, сообщает Pais.
Ранее сообщалось, что биологам впервые удалось изменить ДНК эмбриона в утробе матери.
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