Минобороны рассекретило сведения о литовских лагерях смерти
Министерство обороны России открыло на своем официальном сайте специальный раздел, посвященный 75-летию освобождения от фашистских захватчиков литовского Каунаса.
В частности, в разделе размещено сообщение начальника управления военной контрразведки «Смерш» от 27 августа 1944 года, в котором рассказывается о трех концлагерях, размещенных фашистами в Каунасе для евреев. Около 40 тысяч человек насильно поселили в Вильямпольской слободе, превратив ее в «фашистский застенок для евреев, лагерь ужасных пыток, издевательств, каторжной работы, полуголодного существования».
Пыткам и массовому истреблению подвергались и другие мирные жители и советские пленные. Так, в 336-м лагере шестого форта голодом заморили свыше 30 тысяч человек.
Бои за литовский Каунас начались 31 июля 1944 года. В освобождении города от фашистских оккупантов принимали участие войска 3-го Белорусского фронта, напоминает официальный сайт Минобороны РФ.
В честь 75-й годовщины освобождения Каунаса 1 августа 2019 года в небе над Москвой прогремит торжественный салют.
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