Депутат предложил ввести мораторий на изменения ЕГЭ
Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой запретить в ближайшие пять лет любые изменения, касающиеся Единого государственного экзамена.
В письме на имя министра просвещения Ольги Васильевой Чернышов отмечает, что подобная мера поспособствует снятию атмосферы нервозности вокруг ЕГЭ и даст школьникам возможность спокойно готовиться к экзаменам.
В настоящее время, указывает парламентарий, ЕГЭ каждый год претерпевает существенные изменения, так что дети и родители не успевают адаптироваться к нововведениям. Так, в 2020 году в экспериментальном режиме будет введен обязательный экзамен по английскому языку, а в перспективе — обязательный экзамен по истории.
— Невольно задаешься вопросом: кто из выпускников прямо сейчас готов сдать четыре обязательных экзамена и еще один-два по выбору? — цитирует Чернышова РИА Новости.
Тем временем ряд российских вузов, в том числе Московский физико-технический институт, опробовали систему грантов, позволяющую получить студенческий билет абитуриентам с недостаточно высокими результатами по единому государственном экзамену, однако с явным талантом к профильным дисциплинам.
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