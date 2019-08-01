Водитель автомобиля, упавшего в Яузу с Рубцовской площади, не пострадал
После падения автомобиля в реку Яузу в Басманном районе столицы никто не пострадал, машина была поднята на берег. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МЧС.
— На Рубцовской набережной в Басманном районе Москвы легковой автомобиль осуществил съезд с дорожного полотна в водоем. Спецкраном МЧС машина была поднята из воды. Информация о пострадавших не поступала, — рассказали в пресс-службе.
Раннее сообщалось, что легковой автомобиль упал в реку, сломав ограждение недалеко от строения 2 по Рубцовской набережной. Также известно, что человек, который был за рулем смог выбраться из машины и доплыть до берега, в тот момента, как иномарка практически полностью ушла ко дну.
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