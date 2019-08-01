Участники «Московской смены» приобщатся к миру прекрасного

С самого утра и до вечера с понедельника по пятницу ребята от 7 до 14 лет будут находиться под присмотром взрослых — специалистов по работе с семьей и психологов. В департаменте отметили: последняя летняя смена посвящена теме «Мир искусства».

— Будут проводиться мероприятия, посвященные Году театра, например, театральные фестивали, фотоконкурсы, встречи с актерами, игры КВН, детей будут учить создавать видеофильмы, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на всех площадках пройдет программа «Код твоей безопасности», в рамках которой детей будут учить правилам безопасности в любых жизненных ситуациях. Не обойдется и без посещения учреждений культуры.

Участники третьей смены смогут бесплатно посетить 26 музеев, пять театров, 15 анимационных центров.

Детей ждут, например, в Московском зоопарке, Театре кукол, на смотровой площадке Москва-Сити Panorama 360, Москвариуме, Музее космонавтики, парках «Сказка» и «Зарядье».

— Мы собираемся с детьми в Театр кошек Куклачева, — рассказала директор семейного центра «Палитра» Галина Шаравьева. — У нас будет очень насыщенная программа.

Без дела ребятам точно сидеть не придется. В «Палитре» для них подготовили мастер-классы, арт-терапевтические занятия, викторины, квесты и много других активностей.

— Также ребята гуляют, играют в волейбол на спортивной площадке, расположенной рядом с центром. Что касается театральной темы, то мы будем не только посещать учреждения культуры, но и проводить познавательные занятия, на которых дети смогут узнать, в какие годы были открыты театры столицы, какие спектакли в них можно увидеть, а также поговорим об их архитектуре, — добавила Шаравьева.

Она пояснила, что специально для проведения таких событий в центр «Палитра» будут приходить работники музеев и библиотек.

В общей сложности по программе «Московская смена» этим летом отдохнут более 25 тысяч детей. В первую смену работали более 240 площадок на базе образовательных учреждений, спортивных школ и социальных центров.

Во второй смене принимали участие спортивные и социальные учреждения, а в третьей — только социальные. В прошлом году в сменах городского летнего отдыха смогли отдохнуть 23 926 московских детей. Из них 60 процентов — дети из многодетных семей, 15 процентов — дети с инвалидностью, 25 процентов — дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

СПРАВКА

«Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2019 году программа примет детей от семи до 14 лет в 246 учреждениях образования, спорта и социальной защиты. Программа предусматривает активный развивающий отдых под руководством педагогов и специалистов по социальной работе, подготовку к олимпиадам, посещение музеев, значимых спортивных мероприятий, мастер-классы, спартакиады, велопробеги и многое другое.

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