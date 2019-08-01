Как переход на эскроу-счета повлиял на столичный рынок недвижимости

Закон, отменяющий долевое строительство, президент России Владимир Путин подписал три года назад. В силу этот документ вступил 1 июля текущего года. Теперь средства покупателей сохраняются на специальных эскроу-счетах, которые размораживаются только после сдачи объекта в эксплуатацию. Если дом не сдан — деньги возвращаются покупателю. Однако после перехода на эскроу московские новостройки вовсе не подпрыгнули в цене, как предрекали некоторые участники рынка.

— Серьезного роста цен на новостройки не произошло. По нашим данным, рост за месяц составил в Москве в среднем 1,1 процента, — сказал руководитель направления новостроек «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Дело в том, что в законе об эскроу-счетах есть целый ряд исключений, позволяющих продавать по старым правилам проекты, чья строительная готовность выше 15 процентов, при условии, что в них уже реализовано более 10 процентов лотов. В этом уверен глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По его данным, средняя стоимость первичной недвижимости в Москве сейчас 203 тысячи рублей за квадратный метр.

— На стоимость жилья серьезно влияет фактор сезонности. Летом многие потенциальные покупатели находятся в отпуске, не планируя покупать жилье, — пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. — Неудивительно, что именно летом традиционно проводится «черная пятница», цель которой — простимулировать спрос на «первичке». Так что летом, даже с учетом повышения цен, покупать жилье выгодно.

Впрочем, по прогнозу эксперта, ждать серьезного роста цен на квадратные метры не стоит и в будущем.

— Многие потенциальные покупатели, которые изначально планировали приобретение жилья осенью или зимой, в результате подписали договоры до 1 июля, опасаясь массового роста цен на жилье, — пояснила Литинецкая. — В результате число покупателей в ближайшие месяцы вряд ли будет высоким. Из-за некоторого падения спроса во втором полугодии средние цены будут расти минимально, на 3–4 процента.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев тоже не видит особых причин для роста цен на «первичку».

— Скорее цена будет расти в пределах инфляции, — прогнозирует он. — Дело в том, что доходы большинства москвичей не растут. А рынок новостроек в городе и области перенасыщен. Ведь еще до отмены долевого строительства многие застройщики подсуетились и начали новые проекты. Сейчас предложение на первичном рынке жилья примерно втрое превышает спрос.

Задача большинства девелоперов — просто сохраниться на рынке. Они готовы работать с минимальной рентабельностью. Если вы хотите купить новостройку в ближайшем будущем, то сегодня самое время. Сейчас — рынок покупателя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Хрусталев, генеральный директор компании «НДВ-Недвижимость»:

— Надо отдать должное российскому правительству — оно «подстелило соломки». Основная часть «первички», продавшейся в июле, реализовывалась в уже начатых, но недостроенных домах, еще по старым правилам, поэтому и цены на нее не выросли. Но уже к апрелю следующего года, я уверен, произойдут две вещи. Первая — объемы строительства жилья в Москве упадут, а цены на «первичку» вырастут примерно на 15– 20 процентов.

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