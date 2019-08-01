80 лет исполняется со дня учреждения медали «Золотая звезда»

Звания Героя Советского Союза, за которое и награждают медалью, удостаивали еще за пять лет до появления Золотой звезды. Идея ее вручения принадлежит лично Секретарю ЦК ВКП Иосифу Сталину.

Первым, кого ее удостоили, стал генерал-майор авиации Анатолий Ляпидевский. Он же был первым Героем Советского Союза.

— Когда звание было учреждено, награждали специальной грамотой, а чуть позже орденом Ленина — высшей на тот момент наградой, — рассказал «ВМ» историк Музея Победы Александр Михайлов. — Когда СССР начал принимать участие в боевых действиях, таких как гражданская война в Испании или бои на озере Хасан, для военных 1 августа 1939 года учредили медаль «Золотая звезда».

Награда представляла пятиконечную звезду из золота 950-й пробы. Гладкие двугранные лучи на лицевой стороне, длина каждого — 15 миллиметров. Изначально предполагалось, что на оборотной стороне будет надпись «Герой СС», что подразумевало: «Герой Советского Союза». Но из-за ассоциации с нацистами позднее ее изменили на надпись: «Герой СССР».

За годы Великой Отечественной войны медали были удостоены более 11 тысяч человек. А всего за время существования награды — 12 776 человек. Самому младшему из них было 14, старшему — 83. В истории есть два человека, которые удостоены Золотой звезды четырежды. Это Маршал Советского Союза Георгий Жуков и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. После распада СССР Золотую звезду вручают уже Героям Российской Федерации. Первая в истории новой страны медаль была присвоена 11 апреля 1992 года посмертно начальнику Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава генерал-майору авиации Суламбеку Осканову.

КСТАТИ

Последний указ о присвоении звания Героя Советского Союза президент СССР Михаил Горбачев подписал 24 декабря 1991 года. Медали «Золотая звезда» удостоили офицера-подводника Леонида Солодкова за сложнейшие испытания глубоководной спасательной техники. Медаль «Золотая звезда» Леонид Солодков получил только через 22 дня после исчезновения Союзного государства.

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