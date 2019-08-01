Археологи обнаружили следы старинной мастерской в центре Москвы

Во время проведения раскопок недалеко от улицы Сретенка в центре Москвы археологи обнаружили следы старинной литейной мастерской. По оценкам специалистов, помещение для ремесла использовалось в XVII — начале XVIII века.

Археологи на месте раскопок нашли инструменты, фрагмент резервуара для воды и не только. Отмечается, что обнаруженные керамические тигли – это специальные горшки, которые использовались для первичной выплавки металла из руды.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов прокомментировал находку специалистов. Он рассказал, что Москва XVII–XVIII веков являлась крупным ремесленным центром, и одним из распространенных видов промыслов было медное литье.

- О чем и свидетельствует находка археологов. Тигли прекрасно сохранились. Их внешние поверхности сильно обожжены, а на внутренней стороне остались следы сплавов на медной основе, - передает слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Глава департамента культурного наследия подчеркивает, что тигли уже в указанное выше время могли выдерживать температуру плавления выше тысячи градусов.

В настоящее время артефакты уже передали специалистам для исследования.

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