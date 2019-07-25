Археологи нашли шесть саркофагов с останками бояр в Великом Новгороде

Археологи нашли шесть саркофагов с останками бояр, которые заправляли Новгородом в 1240 году, сообщил «Рамблер» со ссылкой на слова научного сотрудника ИА РАН Владимира Седова.

— Это очень мощное сооружение. Очевидно, что все саркофаги были подготовлены заблаговременно, так как на их постройку должно было уйти очень много времени. Накрывающая их плита весит около полутора тонн, и чтобы снять ее, нужны силы не менее шести–восьми здоровых мужчин. Позволить себе это могли только очень состоятельные люди, — рассказал ученый.

Археолог подчеркнул, что в каждом саркофаге находилось несколько останков новгородцев: мужчины, женщины и дети. Это указывает на то, что захоронения эти — семейные. Помимо прочего, отмечено, что у усопших были хорошие зубы, что говорит об их принадлежности к высшему обществу Новгорода.

Седов предположил, что одни из останков могут принадлежать знатной личности, принадлежащей к домонгольской истории города, — посаднику Мирошке Несдиничу. Он заправлял городом с 1189 по 1204 год.

— В летописях упоминается, что возле Георгиевского собора в разное время похоронены Мирошка Несдинич и его сын: когда тело убитого Дмитрия Мирошкинича привозят в Новгород, его хоронят возле отца. Но это лишь предположение, которое будет очень сложно доказать, — объяснил ученый.

Сообщается, что находка была обнаружена спустя пять лет раскопок на территории Георгиевского собора.

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