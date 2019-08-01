Движение на западе Москвы ограничат из-за реконструкции Филевской линии
Движение поездов на западе столицы будет ограничено в связи с реконструкцией Филевской линии метро с 3 по 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Уточняется, что в Москве временно приостановят движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская». По этой причине в таких районах, как Филевский парк и Дорогомилово введут изменения в схему движения транспорта, а проезд городского транспорта будет приоритетным.
Отмечается, что с 5 августа 2019 года движение поездов войдет обратно в привычный график.
Также на время изменений в городе появятся компенсационные маршруты на участке улице Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.
В связи с этим остановка-стоянка автомобилей будет запрещена на участках улиц Украинского бульвара, Барклая, набережной Тараса Шевченко и разворотной площадке в районе улицы Новозаводской.
С подробной информацией можно ознакомиться на Едином транспортном портале.
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