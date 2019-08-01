Гулянья с размахом. Грандиозная программа юбилея ВДНХ

1 августа ВДНХ отметит свой юбилей — 80-летие. Праздничные мероприятия для горожан пройдут до 4 августа.

ВДНХ встречает день рождения обновленной — за последнее время здесь восстановили центральную часть арки главного входа, провели работы на 14 фонтанах, в павильонах и многое другое. В общем, выставка готовилась к своему дню рождения и теперь зовет гостей. Кстати, отпраздновать юбилей ВДНХ жителей столицы пригласил и мэр Москвы Сергей Собянин.

— Юбилей будем праздновать несколько дней, потому что без преувеличения это событие национального масштаба, — отметил мэр.

Главным событием, которое откроет праздничную программу, станет концерт на Центральной аллее, который пройдет вечером 1 августа.

Гостей удивит и масштабное проекционное шоу, которое можно будет наблюдать каждый праздничный день с 22:00. Шоу расскажет историю становления выставки от создания до наших дней.

— С использованием аллюзий на русский авангард, симуляции строительства арки, ярких и современных паттернов, отсылающих зрителя к сегодняшнему дню, будет создано захватывающее шоу из 12–15 проекций, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Настоящий «праздник живота» устроят на площади Промышленности и у павильона № 57: с 1 по 4 августа здесь пройдет фестиваль еды «Дружба народов». Гости мероприятия смогут попробовать изысканные национальные блюда кухонь стран СНГ и приобщиться к культуре братских народов. Кроме этого, все четыре дня в Зеленом театре будут идти праздничные концерты, но каждый день будет посвящен отдельному жанру. Например, 1 августа на сцену выйдут джазовые коллективы, в числе которых Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. А на следующий день гостей ВДНХ ждет выступление народных коллективов из Армении, Молдавии и других стран.

В числе участников также Кубанский казачий хор, группы «Ива Нова» и Zdob si Zdub. Послушать современных артистов можно 4 августа — они выступят в Зеленом театре.

Для самых маленьких

Для маленьких гостей выставки каждый день с 11 до 21 часа будут работать интерактивные зоны. К примеру, на площадке «Утраченные павильоны» расскажут массу интересного об истории выставки. Посетители интерактивной зоны возле павильона № 64 познакомятся с различными народными ремеслами.