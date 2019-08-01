СМИ: Минобороны планирует потушить лесные пожары за пять дней
Представители Министерства обороны сообщили журналистам, что ведомство планирует потушить очаги пожаров в лесах на территории Сибири и Дальнего Востока за пять дней.
Военная авиация, привлеченная к выполнению работ по ликвидации возгораний, начнет действовать 1 августа. Первые полеты запланированы на 10:00.
Для тушения пожаров в лесах Красноярского края задействуют десять самолетов Ил-76 и такое же количество военно-транспортных вертолетов, на которые установят специальные водосливные устройства.
Как передают «Известия» сообщение от Министерства обороны, в ведомстве не исключают вероятности, что выполнение указанных работ может занять больше пяти дней.
Напомним, сотни тысяч гектаров тайги горят в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.
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