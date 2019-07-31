Руководитель Росгидромета прокомментировал ситуацию с лесными пожарами
Ситуация с угрозой лесных пожаров в России будет становиться все хуже с каждым годом. Причина заключается в глобальных климатических изменениях. Такое мнение высказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко по итогам совещания о текущей ситуации с пожарами в российских регионах.
По его словам, наиболее тяжелая ситуация — на севере страны, так как рост температуры в некоторых сибирских регионах превышает 8–10 градусов.
— Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температуры будут повышаться — не по экспоненте, но значительными темпами, выше, чем в среднем по миру, — заявил Яковенко.
Он добавил, что к подобным условиям придется адаптироваться и внимательно относиться к правилам пожарной безопасности, сообщает РИА Новости.
Напомним: ранее сообщалось, что в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области горят сотни тысяч гектаров тайги. Лесные пожары начали тушить силами авиации МЧС России.
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